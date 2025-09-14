Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Feke ilçesi Belenköy Mahallesi Kahveci Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA