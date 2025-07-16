Adana'da dehşet verici iş kazası: Makine sırtına saplandı!
Adana Sarıçam'da organize saniyede korkunç bir iş kazası yaşandı. Arıza yapan makineye müdahale etmek isteyen işçiye hemen arkasındaki makine saplandı. İki makine arasına sıkışan işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre dehşet verici olay, Adana'nın Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre; bir işçi çalıştığı sırada arıza yapan makineye müdahale etmek istedi.
Bu sırada diğer makine hareket ederek işçinin sırtına saplandı.
İşçinin çığlıkları üzerine arkadaşları yardımına koştu. Ancak işçiler uzun süre arkadaşlarını sıkıştığı yerden çıkaramadı.
Bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkarılan işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.