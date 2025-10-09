Adana’da ‘dolu savar’ yasağı: “Yağmuru engelliyor” iddiası tartışma yarattı

Türkiye’nin tarım merkezlerinden biri olan Çukurova’da son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri belirgin hale geldi. Yağışların düzensizleşmesi ve su kaynaklarının azalmasıyla birlikte üreticiler, bu durumun ‘dolu savar’ cihazlarından kaynaklandığını düşünmeye başladı.

Artan şikayetler üzerine Adana Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şehir genelinde ‘dolu savar’ cihazlarının kullanımını yasakladı.

“Çiftçiler endişeli”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada çiftçilerin şikayetlerinin arttığını belirtti:

Doğan, “Son yıllarda çiftçilerimizin ‘dolu savar’ çalıştırıldığında bulutlardan düşecek yağmur yağmıyor diye şikayetleri arttı. Bunun üzerine Adana Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar ile bu cihazın kullanımı yasaklandı. Bunun hiçbir bilimsel açıklaması yok” dedi.

Doğan, Türkiye genelinde iklim değişikliğinin etkilerinin görüldüğünü hatırlatarak, “Yağmurlar bazen afet, bazen gelip geçici oluyor. Valiliğimiz de ‘dolu savar’ cihazlarına oluşan algı sebebiyle yasak getirdi” ifadelerini kullandı.

“Yağmura etkisi bilimsel olarak kanıtlanmadı”

Doğan, cihazların hava olaylarını etkilemediğini ancak çiftçilerde panik yarattığını vurguladı:

“Dolu savar kullanımı hiçbir kimseye zarar vermiyor ancak çiftçilerimiz arasında panik oluşturduğu için valiliğimiz bu kararı aldı. Herhangi bir bilimsel açıklama yok. Bir süreliğine bu yasak alındı.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dikkat çeken Doğan, hava durumunun artık cep telefonu uygulamalarıyla kolayca takip edilebildiğini hatırlattı:

“Meteoroloji’nin uygulamasında yağmur, dolu veya fırtınayı 30 dakika önceden zaten tespit ediyoruz. Bölgemizde bazı büyük çiftçiler bu cihazı kullanıyordu ama son yıllarda kuraklık artınca herkes sorunu burada gördü. Sorun burada görülünce yasak kararı alındı.”

Denetimleri Tarım ve Orman Müdürlüğü yapacak

Alınan karar doğrultusunda şehir genelinde ‘dolu savar’ cihazlarının kullanımı tamamen durduruldu. Denetimlerin, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüleceği belirtildi.