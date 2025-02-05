Adana'da film gibi hırsızlık! 3 kilo altın ve 100 bin TL çaldı: 3 gün havalandırmada saklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 2 Şubat gecesi meydana gelen hırsızlık olayında ilginç detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, havalandırma boşluğunu kullanarak AVM'ye giren bir şahıs, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı.

Olay sırasında alarmın devreye girmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Ancak yapılan ilk aramalarda hırsız bulunamadı. Havalandırmadan sesler duyulması üzerine kadavra köpeğiyle detaylı bir arama yapıldı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Üç gün boyunca havalandırmada saklanan hırsız, gece saatlerinde pes ederek kaçmaya çalıştı. Ancak alışveriş merkezini ablukaya alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.