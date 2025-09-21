Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde sabah saat 06.00'da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde yangın meydana geldi.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının fabrika binasına sıçramasının önüne geçilirken, etrafı itfaiye ekipleri tarafından çevrelenerek başka bir alana yayılması önlendi.

Bahçedeki atık malzemelerinin söndürülmesi için itfaiyenin karadan, orman bölge müdürlüğünün ise helikopter ile havadan müdahalesi devam ediyor. Ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) yangın yerinde hazır bulunduruluyor.