Adana'da gıda denetimleri: 16 işletmeye 715 bin TL ceza

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile 15 ilçe müdürlüğünün yürüttüğü denetimlerde, çeşitli işletmelere yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını amaçlayan çalışmalarda, toplu gıda üretim tesisleri, toplu tüketim yerleri, gece hizmet veren lokanta ve restoranlar ile alkollü işletmeler incelendi. Kentte döner, şırdan, mumbar, kokoreç ve midye gibi yerel sokak lezzetlerini sunan işletmeler de denetim kapsamına alındı.

16 işletmeye 715 bin TL ceza

Denetimlerde 35 işletmeden numune alınırken, mevzuata uygun bulunmayan 16 işletmeye toplam 715 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak halkımızın tarladan sofraya uzanan yolculukta sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için gece gündüz sahadayız. Tüm bu çalışmalar, halkımızın sağlığını korumak için gösterdiğimiz çabanın 10 günlük özetidir. Dün olduğu gibi bugün de güvenilir gıdanın teminatı olma sorumluluğuyla sahadayız. Adana'nın sofralarına güven taşımak için kesintisiz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.