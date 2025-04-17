Adana'da güzellik merkezi skandalı! Çalışanlar iş yerini talan etti

Adana'da bir güzellik merkezinde yaşandığı öne sürülen olaylar gündeme bomba gibi düştü.

Güzellik merkezinin sahibi olduğu kaydedilen S.Ç.D'nin çalışanlarının maaşını 3 aydır ödemediği iddia edildi. S.Ç.D'nin bunun yanında pek çok kişiye ucuza "güzellik paketi" satışları yapıp ödemeleri peşin aldığı ve ardından sosyal medya hesaplarını kapatıp yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

İş yerinde bulunan bilgisayarı aldılar

Yaşanan bu gelişmelerin üzerinde, güzellik merkezinden alacaklı olanlar ve çalışanlar Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan iş yerinin önünde toplandı.

S.Ç.D'ye ulaşamadıklarını söyleyen kişiler, iş yerinde bulunan televizyon, bilgisayar gibi çeşitli ürünler, aldı ve merkezden ayrıldı.

Gazetecilere fiziksel müdahale

Alacaklı olduğunu iddia eden bazı kişiler, iş yerinden aldıklarını eşyaları görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Çalışanlar, çekim yapan gazetecilere fiziksel ve sözlü müdahalede bulundu. Olaya polis müdahale etti.

İhbar üzerine polis ekipleri iş yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı.

Güzellik merkezinin müşterilerinden olduğunu söylenen Refik Yeşil, yaşananlarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok."