Adana'da kaçak 18 binden fazla paket sigara ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Sarıçam ilçesinde durdurulan saman yüklü tırda arama yaptı.

İncelemede, tırın dorsesine gizlenmiş kaçak 18 bin 310 paket sigara, 34 bin paket pipo tütünü, 3 bin 500 paket elektronik sigara kiti, 2 bin 540 tek puro ve 200 elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.