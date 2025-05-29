Adana'da kaçakçılık operasyonu! Piyasa değer yaklaşık 40 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, yüklü miktarda doldurulmuş sigara, gümrük kaçağı makaron ve elektronik sigara kaçakçılığına ilişkin istihbarat aldı.

Araçları belirleyen durduran polis, şüpheliler S. S. ile Y.B.'yi gözaltına aldı.

Araçlarda 8 milyon 250 bin adet doldurulmuş sigara, 7 milyon 20 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 2 bin 100 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünleri ise piyasa değerinin 39 milyon lira olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.S. tutuklandı, Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.