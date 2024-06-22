Adana'da katliam: Eşini ve ailesini öldürdü, bebeğini alıp kaçtı
Adana'da bir erkek; eşini ve ailesini silahla vurarak öldürdü. Adam daha sonra bebeğini de alarak kayıplara karıştı. Polis şimdi katil zanlısının peşinde.
Adana'nın Seyhan ilçesinde Hakim A., Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E. (18) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Hakim A., eşine, kayınpederine, kayınvalidesine ve kayınbiraderine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Şükran A., Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Hakim A'nın, bebeğini alarak otomobille kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.