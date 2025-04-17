Adana'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi'den acı haber

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali Timi, 12 Nisan'da kaybolmuştu.

Sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için ailesinin bulunduğu çadırdan ayrılan küçük çocuktan bir daha haber alınmadı.

Önce ailesi ve bölgedeki tarım işçileri tarafından her yerde aranan küçük çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri 150 personelin katılımıyla bot, dronlar ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.

Cumali Timi'den acı haber!

Arama çalışmalarının 5. gününde terliği bulunan Cumali'den bugün acı haber geldi.

Aralıksız devam eden çalışmalarda küçük çocuğun cansız bedeni sulama kanalında köprünün olduğu bölgede bulundu.

Olayla ilgili incelemelere devam ederken acı haberi alan aile fenalık geçirdi.