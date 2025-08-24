Adana'da kızını bıçakla kovalayan anne tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kızını bıçakla kovaladığı öne sürülen anne Ayşegül Y. (35), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre anne Ayşegül Y., 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'ye bıçakla yöneldi. Korkuya kapılan küçük kız sokakta çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, anne Ayşegül Y.'yi gözaltına aldı. Kız ise akrabalarının yanına yerleştirilerek koruma altına alındı.

Annenin ifadesi ortaya çıktı

Anne Ayşegül Y'nin ifadesinde eski eşiyle telefonda tartışma yaşadığını kızının da kulak misafiri olduğunu, bu yüzden halasının yanına gideceğinden haberinin olmadığından olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Eski eşimin arkadaşı olarak öğrendi S.B.'nin motosikletiyle evinin önüne gelerek kızını motora bindirip götürmeye çalıştığını ifadesinde anlatan anne, "Evin mutfağında salata yaparken gördüm, bunun üzerine sokağa çıkıp yaşadığım panikle elimde bıçak olduğunu farketmeden kızıma eve geçmesini ve nereye gittiğini sordum, çekiştirip evin içerisine ısrarla girmesini söyledim. Kızım beni dinlemedi, S. isimli şahsın motosikletinin arkasına binerek uzaklaşıp gitti, farkında olmadan sokağa elimde bıçakla çıktım, ama kızıma zarar vermek gibi bir niyetim kesinlikle yoktur" dediği ortaya çıktı.

Kızına asla zarar vermeyeceğini belirten anne, amacının kızını korumak olduğunu söyledi.