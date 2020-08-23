Adana'da orman yangını: 6 köy boşaltıldı

23 Ağustos 2020

Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı evler kullanılamaz hale geldi.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Adana, Mersin, Osmaniye ve civar illerden 90'dan fazla arazöz, 2 yangın söndürme uçağı ile 11 helikopterle müdahale ediliyor.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, Kuyubeyli ve civar mahallelerdeki evlere sıçradı. Daha önceden boşaltılan evler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

"Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı"

Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığını belirtti.

Elban, Kozan'daki orman yangınına ilişkin, "Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok. Bölgedeki kuvvetli rüzgar, yangını kontrol altına almamızı zorlaştırıyor. Yangının, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine sıçrama ihtimali var, ona karşı da tedbirlerimizi aldık." dedi.

"Yangını kontrol altına alamadık"

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangına Adana ve civar illerden çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Yangını şu ana kadar kontrol altına alamadık. Hava karardığı için havadan müdahale yapamıyoruz. Sabaha kadar yangının yayılmaması için karadan müdahale edeceğiz. Şu an için zarar gören alanla ilgili bir şey söylemek imkansız." diye konuştu.

Kaynak: AA