Adana’da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Adana'nın Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan sanık H.Y., 15 yıl 9 ay hapis ve 270 bin lira adli para cezasına mahkûm edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.Y. SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden cezaevinden katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, H.Y’nin 12 Ağustos 2024 tarihinde Ulucami Mahallesi’ndeki bir parkta, peçeteye sarılı 3,85 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti. Olay yerindeki tespit tutanağına, yakalama anına ve sanığın üzerinde satıştan elde edildiği değerlendirilen paraya dikkat çeken savcı, sanığın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık H.Y. ise suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, H.Y.'nin belirtilen suçtan 15 yıl 9 ay hapis ve 270 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.