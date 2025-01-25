Adana'da sıcaklık 30 dereceyi buldu: Ağaçlar çiçek açtı, barajlardaki doluluk oranı azaldı

Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak hava sebebiyle narenciye ağaçları erken açarken, kentin barajlarındaki doluluk oranı ise düştü.

Ocak ayı olmasına rağmen Adana'da sıcaklıklar 30 dereceyi buluyor.

Kozan Barajı’nda da yağış olmaması nedeni ile doluluk oranı kritik seviyede görüntülendi.

Mart ayında tomurcuklanıp açması beklenen ağaçlar mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıktan dolayı erkenden açtı.

"İklim krizinin bir sonucu"

Havaların bu denli sıcak olmasının tarım açısından ciddi bir kriz olduğunun altını çizen Yüksek Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, şu açıklamaları yaptı:

“Bu aslında iklim krizinin bir sonucu. Dünyanın farklı yerlerinde yağışlar görülebilirken Anadolu coğrafyasında yağış yok. Şuan mevsim normallerin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar var. Dışarı çıkan vatandaşlarımız ne güzel hava var dese de şuan bu havaların sıcak ve yağmursuz gitmesi tarım açısından ciddi bir kriz."

"İlk ürün ekimi yapılamaz"

Kozan Barajı’nda su havzasında barajın dolmama riski olduğunu ifade eden Barış Kurtaran, bölgede bu derece yağmursuzluk olması halinde ilk ürün ekiminin yapılamayacağından bahsetti:

“Baraj üzerinden sulanan tüm alanlarda üretim ve kalite sıkıntısı olma riski şuan çok yüksek. Normalde sert çekirdekli, narenciye ürünlerinde erken çiçek açması ile ilkbahar geç donlarında ciddi hasarların oluşmasına neden olabilir.

Bölgede ilk ürün ve ikinci ürün yağmursuzluk bu derece olursa ilk ürün ekimi ve sebze ekimine de izin verilip yapılamaz. Şu an seralarda müdahale edilebilir beki ama damlama yapan çiftçiler toprağı nemli tutarak belki ağaçların geç uyanmasına destek olabilir ama şuan narenciyeler çiçek açmış durumda."