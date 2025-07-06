Adana’da sıcaklık alarmı: Gölgede 38 dereceyi bulacak!

Adana'da bugün öğle saatlerinde etkili olması beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji yetkilileri, saat 12.00 ile 15.00 arasında gölgede sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, özellikle kronik hastalığı bulunan bireylerin bu saat diliminde dışarı çıkmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı. Mecbur kalınması durumunda ise vatandaşların yanlarında şemsiye taşımaları ve bol sıvı tüketmeleri tavsiye edildi.

Uzmanlar, sıcak havanın sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek, tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.