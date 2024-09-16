  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Takip Et

Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Adana Ceyhan'da tırla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

M.Ş. idaresindeki 01 ALJ 044 plakalı tır ile Mehmet Emin Ulusoy'un kullandığı 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücü Ulusoy ve minibüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Servis aracının Serbest Bölge'ye işçileri taşıdığı sırada kazaya karıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, tır sürücüsü M.Ş'yi gözaltına aldı.