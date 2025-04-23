Adana'da uyuşturucu operasyonu: Valizden 6 binin üzerinde hap çıktı!
Adana’da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, polis ekipleri bir adrese düzenledikleri operasyonda 6 binin üzerinde uyuşturucu etkili hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen Emrah A.'nın (36) Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.
Valizin içinde bulundu
Adreste yapılan aramada, bir valizin içinde 6 bin 48 adet uyuşturucu etkili hap bulundu. Gözaltına alınan Emrah A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.