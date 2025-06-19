Adana'da yangın söndürme uçağı düştü: Bakan Yumaklı'dan açıklama

Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan bir açıklama geldi.

Bakan Yumaklı, uçakta görevli 2 pilotun da sağ olarak kurtulduğunu açıkladı.

Düşme nedeni henüz bilinmiyor

Bakan İbrahim Yumaklı, pilotlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu açıklamalarda bulundu:

"Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır.

Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur.

Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."