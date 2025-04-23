Adana'da yasa dışı ilaç operasyonu: Binlerce tıbbi ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki iki ikamet ve bir depoda çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemenin bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler, üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 29 bin 975 ilaç, 890 tıbbi malzeme ve 28 bin 675 lira bulundu, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlı hakkında, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçundan soruşturma başlatıldı.