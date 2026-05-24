Adana'daki deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04:26'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çevre illerde de hissedilen depremin yerin 8,6 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremin Akoluk-Feke bölgesinde meydana geldiğini belirterek, sarsıntının Saimbeyli ve Savrun fay zonları arasında, Saimbeyli Fay Zonu’na yakın bir noktada gerçekleştiğini ifade etti.

Söz konusu fayların Doğu Anadolu Fay Zonu ile bağlantılı olduğunu kaydeden Görür, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede enerji birikimi yaşandığını belirtti.

Görür, Adana Havzası açısından risk oluşabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

