Adana’daki depremin ardından kritik uyarı: Savrun Fayı’nın ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki fayların durumu yeniden gündeme geldi.

AFAD verilerine göre, saat 04.02'de meydana gelen depremin merkez üssü Saimbeyli olarak belirlendi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Saimbeyli çevresindeki sismik hareketlilik ile Savrun Fayı'na dikkat çekti.

Savrun Fayı 2023'te kırılmadan kaldı

Bektaş, 2023'te meydana gelen büyük depremlerde Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük fayların kırıldığını, batı sınırındaki Savrun Fayı'nın ise kırılmadan kaldığını belirtti.

Saimbeyli çevresindeki depremlerin 2023'ten bu yana sürdüğüne işaret eden Bektaş, bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini ifade etti.

Bektaş, "2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023'ten beri hâlâ hareket ediyor. Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor." değerlendirmesinde bulundu.