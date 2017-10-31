Adana'daki fabrika yangını söndürüldü

31 Ekim 2017

ERAY ŞEN

ADANA - Adana'da Sunar Grup bünyesindeki Elita Gıda şirketine ait yağlı tohum kurutma tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan Sunar Mısır Yağ Fabrikası'nda saat 07.00 sıralarında yağ hammadde deposunda çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de kısa zamanda olay yerine giderek söndürme çalışmalarına başladı. İki saatlik çalışma sonunda söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, şunları kaydetti:

"Bugün sabaha karşı Elita Gıda AŞ bünyesinde bulunan yağlı tohum kurutma tesisinde kurutulmakta olan ayçekirdeği tohumunda bir tutuşma meydana gelmiştir. İlk müdahaleyi ekiplerimiz yapmıştır. Şirketimizde her türlü yangın önlemi alınmış ve yangın söndürme sistemi var olmasına rağmen, kurutulan malzeme yağlı tohum olduğu için suyla müdahalede yangın tamamen söndürülememiştir. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat edilerek yardım istenmiştir. Gerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerekse komşu tesislerimiz yangına müdahale etmiştir. Şu anda üretim tesislerimizde yangınla ilgili hasar yoktur. Oluşan yangın sadece tohum kurutma tesisimizde meydana gelmiş ve tamamen kontrol altına alınmıştır. Allah'a çok şükür çıkan yangında hiçbir can kaybı yaşanmamıştır. Üretim hattımızı durdurmaya gerek kalmayacaktır"