ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Adana'daki orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alındı

Adana'daki orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'daki orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alındı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 9 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, helikopter ve uçakla yangına müdahale etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 9 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına kentin yanı sıra farklı şehirlerden gelen ekiplerle havadan ve karadan müdahale edilmişti.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap