Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

25 Ağustos 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadelede birçok teknik kullanıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Burası büyük bir yangın olduğu için Eskimantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru yangının ilerlemesini engelledik." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, soğutma faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, "Soğutmadan sonra da tabii ki Orman Teşkilatının işi bitmiyor. Orada temizlik faaliyetlerine ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgede yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Yaban hayatını da olumsuz etkilediği gözlenen yangında telef olmuş bir kaplumbağanın görüntülenmesi üzüntüye neden oldu.

Kaynak: AA