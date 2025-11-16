Adanalıları kızdıran 'lezzet' araştırması: Sonuçlar yanlış ve eksik!

Coğrafi işaret tescilli ürünlerin bilinirliğini ölçmeye yönelik yapılan bir araştırmada ilk akla gelen yüzde 26 ile Gaziantep baklavası, ikinci akla gelen ise yüzde 14 ile Malatya kayısısı oldu. Adana kebap ise yüzde 8 ile listede 3. sırada yer alınca Adanalılar isyan etti. Adanalı kebapçılar ve vatandaşlar, sonuçların yanlış ve eksik olduğunu savundu.

"Bu işler lobi işi"

Listeyi görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü dile getiren kebapçı Yaşar Aydın, Adana kebabın dünyanın her yerinde tüketilen bir lezzet olduğunu belirterek, "Bu işler lobi işidir. Kimin lobisi kuvvetliyse o şehrin, o bölgenin lezzetini ön plana çıkartır. Bu bir gerçektir. Dünyada Adana kebap olmayan ülke yok. 10 restoranın 7'sinde Adana kebap vardır ve coğrafi değeri en yüksek olan ürün Adana kebaptır. Bizim lobilerimiz zayıf kalıyor" dedi.

"Kendi değerlerimizi koruyamıyoruz"

Bazı lobilerin Adana kebabı dışladığını söyleyen Aydın, "Burada sorun Adana kebabın zirvede olmaması. Hakkını teslim etmek lazım. Dünyanın her yerinde Adana kebap zirve ancak bazı lobiler Adana kebabı dışlıyor. Biz de bu durumlarda zayıf kalıp, kendi değerlerimizi koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adana kebap 1. sırada olmalıydı"

Malatya'dan kebap yemek için Adana'ya gelen Buğra Maraş, "Ben aslen Malatyalıyım ancak benim aklıma da Adana kebap gelir. Adana kebap 1. sırada olmalıydı" diye konuştu.

Tekirdağ'dan gelen Semih Muştu da "9 saatlik yoldan kebap yemek için geldik. Kayısı güzel bir ürün ama kimsenin durduk yere kayısı yemeye gittiğini düşünmüyorum. Ancak Adana kebap yemek için Adana'ya geliyoruz. Adana kebabın 1. sırada olması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Şehir dışından Adana'ya gelen Ahmet Oğuz Taşlı, "Adana kebap 1. sırada olmalı. Benim aklıma kayısı gelmezdi. Adana kebap anlatılmaz, yaşanır. Bin 250 kilometre yoldan geldim ve bu lezzete değdi" dedi.