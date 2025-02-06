Adana’nın nüfusu ne kadar, Adana’da’da kaç kişi yaşıyor? 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini yayınladı.

31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Peki Adana’nın nüfusu ne kadar, Adana’da kaç kişi yaşıyor?

TÜİK verilerine göre; Adana nüfus olarak Türkiye’nin en büyük yedinci şehri olarak kayıtlara geçti.

Adana’da 31 Aralık 2024 itibarıyla 2 milyon 280 bin 454 kişi yaşıyor.

Adana’da erkek sayısı 1 milyon 140 bin 836, kadın sayısı ise 1 milyon 139 bin 648 olarak belirlendi.