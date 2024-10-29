Adaray seferleri yeniden başladı! Bir ay ücretsiz hizmet verilecek

Sakarya'da 8 yıl önce seferlerine ara verilen Adaray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden hizmete girdi. Vali Rahmi Doğan, Adapazarı Tren Garı'nda düzenlenen törende, Adaray'ın şehir içi ulaşımda çok büyük bir hizmeti yerine getireceğini belirterek, seferlerin yeniden açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreninde konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "2003'te 10 bin 950 kilometre olan demir yolu hat uzunluğu, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel, 2 bin 251 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 13 bin 919 kilometreye ulaşmıştır. 2002'de ülkemizde hızlı tren hattı hiç bulunmazken, 2009 yılında işletmeye açılan Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'yla Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 8'inci hızlı tren işletmeciliği yapan ülke haline geldik" dedi.

2023'te 255 milyon yolcu demir yollarıyla taşındı

Yük taşımacılığını artırmanın birinci öncelikleri olduğuna işaret eden Boyraz, geçen yıl 255 milyon yolcunun demir yollarıyla taşındığını bildirerek, "Bu rakamlara Gayrettepe ve Gaziray hatları da eklenince yolcu 262 milyona ulaştı Bu rakamlar ülkemizin demir yolu taşımacılığında kat ettiği mesafenin ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.

Hattın Sapanca Kırkpınar'a kadar uzatılması planlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Adaray'ın ilk 1 ay boyunca tüm vatandaşları ücretsiz taşıyacağını söyledi. Alemdar, hedeflerinin, hattı Sapanca Kırkpınar'a kadar ulaştırmak olduğunu, Adaray'la trafik yükünü hafifletmeyi, ekonomiye katkı sunmayı ve hızlı yolculuğu amaçladıklarını söyledi. Kentte hayata geçirilecek raylı sistemin projesinin ihalesini de yaptıklarını aktaran Alemdar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Günde 42 sefer yapılacak

750 kişilik yolcu kapasitesine sahip Adaray, Adapazarı-Arifiye hattını 15 dakikada tamamlayacak. 7 durakta günde 21 gidiş, 21 geliş olmak üzere 42 sefer yapacak Adaray, 06.35-22.55 saatlerinde hizmet verecek.

Adaray ile ulaşımda tam kart ücreti 15 lira olacak. Kart54'ün yanı sıra sanal kart, kredi ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek. Ayrıca engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz seyahat edebilecek. Belediye otobüslerinde uygulanan ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi, Adaray'da da geçerli olacak.