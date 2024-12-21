Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği", aday öğretmenlikten başlayarak uzman ve başöğretmenlik basamaklarına kadar tüm süreçlerde usul ve esasları yeniden düzenliyor.

Adaylık süreci belirlendi

Yönetmeliğe göre, 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ve 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak atanacaklar, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Adaylık süreci bir yıldan az, iki yıldan fazla olamayacak. Programı tamamlayan aday öğretmenlerin süreç sonunda öğretmen kadrosuna atamaları gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenler için de aynı esaslar geçerli olacak. Ancak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, adaylık hükümlerinden muaf tutulacak.

Uzman ve başöğretmenlik şartları

Öğretmenlik mesleğinde en az 10 yıl görev yapan ve herhangi bir kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na başvurma hakkı kazanacak. Programı başarıyla tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı alacak.

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl görev yapanlar ise Başöğretmenlik Eğitim Programı’na katılabilecek. Eğitimleri başarıyla bitirenlere başöğretmen unvanı verilecek. Ayrıca, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini dolduranların, doğrudan başöğretmenlik başvurusu yapabilmesine olanak tanındı.

Özel ve kamu kurumlarında görevli öğretmenler de başvurabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, bu kurumlarda atanma şartlarını taşıyan yöneticiler ve diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler de belirlenen şartları sağladıkları takdirde uzman ve başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek.

Hizmet süresi hesaplamaları

Uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik başvurusunda öğretmenlerin toplam hizmet süreleri dikkate alınacak. Aday öğretmenlikte geçen süreler, askerlik hizmeti sırasında öğretmenlik yapılan süreler ve vekil öğretmenlik süreleri de bu hesaba dahil edilecek.

Öğretmenlik mesleğinde yeni dönem

Yeni yönetmelikle birlikte 12 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Düzenlemeyle öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesi daha sistematik hale getirilirken, mesleki gelişim ve liyakat esasları ön planda tutuldu.

Bu düzenleme, öğretmenlik mesleğini daha cazip hale getirmek ve kariyer gelişiminde adil bir zemin oluşturmak amacıyla hayata geçirildi.