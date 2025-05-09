Adaylar bu tarihe dikkat! KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular dün gece itibarıyla sona erdi. Başvuruların bitişi ile birlikte her zaman olduğu gibi sonuç tarihi aratılmaya başlandı.

ÖSYM ve Sağlık Bakanlığından sonuç tarihinin geçilmemesi nedeniyle aramalar bir hayli hızlanmış durumda... Konu hakkında bilgi almak isteyenler "KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna başvuruyor.

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den duyuru yapılmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 4 Mart'ta açıklanmıştı. Süreç aynı ilerlediği takdirde KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs'ta açıklanması beklenir.

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Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.