Adaylıktan çekildiğini duyurmuştu! TFF, Servet Yardımcı'nın adaylık başvurusunu kabul etti

Dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı yarışından çekildiği duyuran Servet Yardımcı, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvuruları onaylandı.

Yaptığı basın açıklamasında aynı zamanda UEFA'daki görevlerini de bıraktığını duyuran Servet Yardımcı'nın çekildiğini duyurmasına rağmen başvurusunun neden onaylandığı ise henüz bilinmiyor.

UEFA, Almanya'ya çağırdı

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; UEFA, Servet Yardımcı'yı arayarak TFF seçimlerinden neden çekildiğini sordu. Buna göre Yardımcı, 14 Temmuz'da Almanya'nın başkenti Berlin'e giderek UEFA yetkililerine yaşanan süreci anlatacak.

Servet Yardımcı'nın açıklaması

Servet Yardımcı, dün yaptığı yazılı açıklamayla yarıştan çekildiğini şu ifadeler ile duyurmuştu:

"Seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi yüce milletimize arz ederim."

TFF seçimleri ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımı ve EURO 2024 gerekçesiyle, 18 Temmuz 2024'de gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.