Aden Körfezi tezkeresi kabul edildi
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi.
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türk silahlı kuvvetlerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grubu Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç görüşlerini dile getirdi.
Siyasi parti grup temsilcilerinin konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kabul edildi.
Genel Kurul'da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.