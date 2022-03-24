Adıgüzel: Sporun finansal yönetimi topyekun krize adaydır

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yeni spor yasa teklifini eleştirdi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, futbol naklen yayınlarının TRT tarafından ücretsiz şekilde yapılmasını önerdi.

Yeni spor yasa teklifini eleştiren Adıgüzel, düzenlemenin spor kulüplerini dernek statüsünden şirkete çevireceğini anlattı. Adıgüzel, "Bütün spor kulüpleri borç batağında. Türk Ticaret Kanunu'na tabi olur olmaz, ertesi sabah hepsi iflas eder. Birçok büyük spor kulübünün bu şekilde borç-iflas kıskacıyla kayyuma ve uluslararası şirketlere satılma ihtimalini doğurur." diye konuştu.

Adıgüzel, düzenlemenin, spor kulüplerinin denetimlerini karmaşık; Gençlik ve Spor Bakanına yönetimleri tek başına görevden alma yetkisi verdiği için de seçimleri anlamsız hale getireceğini söyleyerek, "Spor kulüplerinin bir mali disipline alınması için toplumda beklenti var. Bu beklentiden nemalanmak isteyen AKP yönetimi ve Spor Bakanı var. Bu teklif, sporda 20 Temmuz darbesinin hazırlığıdır." sözlerini sarf etti.

"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da yanıltarak bu kanun teklifini TBMM'ye getirdiğini" iddia eden Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklife müdahale etmesini istedi. Adıgüzel, "Teklifle siyaset, sporu esir alacaktır. Sporun finansal yönetimi topyekun krize adaydır." ifadesini kullandı.