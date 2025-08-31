Adil Işık'ın babası Hasan Işık hayatını kaybetti
Adil Işık Group'un kurucusu Adil Işık'ın babası ve Işık Ailesi’nin değerli büyüğü Hasan Işık hayatını kaybetti. Cenaze töreni bugün öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı’na defnedilecek.
Adil Işık Group'un kurucusu Adil Işık'ın babası Hasan Işık'ın vefat ettiği öğrenildi.
Cenaze töreni, bugün öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Kazlıçeşme Mezarlığı'nda defnedilecek.
Taziye ziyaretleri aynı gün 16.00-20.00 saatleri arasında Kaşıbeyaz Florya Restaurant'ta yapılacak. Işık Ailesi, çelenk gönderilmemesini ve bunun yerine eğitim vakıflarına bağış yapılmasını rica etti.