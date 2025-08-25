'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek 12,5 milyon TL'lik altınlarını aldılar!

Antalya merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 12,5 milyon TL değerinde ziynet eşyasını teslim etmeye zorlayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

3 kilo ziynet eşyasını şüphelilere verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran Z.Ç. isimli vatandaş, telefonda arayan kişilerin kendisini polis/savcı olarak tanıttığını ve 'adının FETÖ terör örgütüne karıştığı' iddiasıyla baskı altına aldığını anlattı. Vatandaş, yönlendirmeler sonucu yaklaşık 3 kilogram ziynet eşyasını (12,5 milyon TL) evine gelen şüphelilere verdiğini belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi yakaladı. Olaya karıştığı tespit edilen bir kişinin ise başka bir dosyadan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerden elde edilen cep telefonları ve sim kartlara el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.