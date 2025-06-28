Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
4 kişi yaşamını yitirdi
Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.
Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.