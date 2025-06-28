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Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Adıyaman'da feci kaza: 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! - Resim : 1

4 kişi yaşamını yitirdi

Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA