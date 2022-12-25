Adıyaman'da kuduz tespit edilen 3 köy, 6 ay karantinaya alındı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 3 köy karantinaya alındı. Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerinde karantina süresinin 6 ay süreceği açıklandı.
AA
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Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'ın ölen köpeğinden şüphe üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.
Yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.
Karantina 6 ay devam edecek
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerini karantinaya aldı.
Karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.