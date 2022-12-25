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Adıyaman'da kuduz tespit edilen 3 köy, 6 ay karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 3 köy karantinaya alındı. Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerinde karantina süresinin 6 ay süreceği açıklandı.

AA
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Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'ın ölen köpeğinden şüphe üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

Karantina 6 ay devam edecek

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerini karantinaya aldı.

Karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.