Adli Tıp Kurumu'ndan Murat Çalık açıklaması: Durumu cezaevi koşullarına uygun mu?

Çalık’ın geçmişte akut myeloid lösemi ve tükürük bezi tümörü gibi ciddi sağlık sorunları geçirdiği vurgulandı. Ancak ATK, yapılan son sağlık değerlendirmelerine göre, mevcut sağlık durumu ve tıbbi raporlar ışığında, cezaevi koşullarında tutulmasının sağlık açısından bir engel oluşturmadığını belirtti.

ATK’nin değerlendirmesine göre, Çalık’ın son tıbbi muayenesinde, kan değerleri ve kalp durumu normal çıkarken, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi semptomlar gözlemlense de bu bulguların cezaevi koşullarına engel oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca, yapılan biyopsilerde kanserin nüksetmediği ve diğer hastalıkların da iyi huylu olduğu aktarıldı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin raporuna göre, Çalık’ın kemik iliği ve kan değerleriyle ilgili son tahlillerinde endişe verici bir durum tespit edilmedi. Bununla birlikte, kilo kaybı ve eldeki tıbbi bulgular göz önüne alındığında, Çalık’ın sağlık durumu hakkında daha ileri bir değerlendirme yapılmasının uygun olacağı ifade edildi.

ATK’nin son raporunda, Çalık’ın sağlık durumu ile ilgili olarak, hematoloji, tıbbi onkoloji ve hematopatoloji alanlarında uzmanlaşmış bir merkezin yeniden değerlendirme yapması gerektiği yönünde görüş bildirildi.