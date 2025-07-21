Adli Tıp: Murat Çalık'ın raporlarında tahrifat yok

Adli Tıp Kurumu, 4 aydır tutuklu olan Murat Çalık’ın sağlık raporlarında herhangi bir tahrifat ya da eksiklik olmadığını açıkladı.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’in, tutuklu bulunan Murat Çalık’ın sağlık raporlarına ilişkin “tahrifat” iddialarına yanıt veren Adli Tıp Kurumu, konuya dair kapsamlı açıklama yaptı.

Açıklamada, raporun usule uygun şekilde düzenlendiği ve herhangi bir manipülasyon yapılmadığı belirtildi.

Çalık’a 1999 yılında konulan akut miyeloid lösemi teşhisinin 26 yıldır nüks etmediği ve aktif hastalık belirtisi bulunmadığı kaydedildi. Kurum, dosyada bu hastalığa ilişkin patoloji raporu veya tedaviye dair belge yer almadığını vurguladı.

Ayrıca lenf kanseri teşhisine dair dosyada herhangi bir bulgu bulunmadığı, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin ise tanı koymak için yetersiz olduğu ifade edildi. Adli Tıp, daha net sonuçlar alınabilmesi için Çalık’ın tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.