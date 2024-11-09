Adli tıp raporunda Narin'e dair kahreden detay! Cesedin bazı kısımları karada kalmış...

Narin Güran'ın Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin davada, ifadeler dinlenmeye devam ediliyor. Soruşturmaya ilişkin 18 tanığın ifadesine başvurulacak günde, baba Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları da izlenecek.

Sabah saatlerinde başlayan ve saat 15:00'a yeniden başlayan davada en dikkat çekici detay Avukat Nahit Eren'in Narin Güran'ın cesedini suya gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a yönelttiği sorular oldu. Küçük kızın otopsi raporundan yola çıkarak Bahtiyar'a: "Dereye gider gitmez Narin'i suyun içine mi gömdün? Başka yere gömüp sonra oraya mı getirdin?" sorusunu yöneltti.

Bahtiyar: Ne kadar ip aradım hatırlamıyorum

Kaynağı küçük kızın bedeninde saptanan bazı verilerden kaynaklanan soruyu yönelten Avukat, Nevzat Bahtiyar'dan cevap olarak: "Ben suya koydum üstü biraz dışarıdaydı. Taş koydum ama üstü biraz açıkta kaldı. Hepsi ıslanmadı. Orada ip aradım ama ne kadar aradım diye bilmiyorum" cevabını verdi.

Güran Ailesi'nin salonda olmadığını vurgulayan Avukat, Bahtiyar'a gerçekleri söylemesi yönünde telkinde bulunurken, kişisel kanısını "Nevzat Bahtiyar'ın cesetle ilk gittiği yerin dere olduğunu düşünmüyorum" diyerek belirtti. Bu kanısında otopside elde edilen bazı bulguların etkili olduğunun altını çizdi.

Eren: Cesedin bazı kısımları karada kalmış

"Nevzat'ın yer göstermesi sırasındaki kaydı ekrana yansıtmanızı rica edeceğim" diyen Eren, "Üzülerek söylüyorum, vücut üzerindeki lavralar, canlılar İstanbul Adli Tıp’a gitti. Rapordan okuyorum: Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir" dedi.