Adliye girişindeki cinayetin sebebi belli oldu

Yalova Adliyesi girişinde Ömer A. (31), husumetlisi olduğu öğrenilen Halis T'ye (40) silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halis T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırı sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan E.K. (77) de bacağından yaralandı.

Yaralı, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Pusuda beklemiş

Taraflar arasındaki husumetin, Bursa'daki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle zanlının yakınlarından Abdurrahman Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Halis T'nin Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Yalova'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere adliyeye geldiği, ardından aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.