Adliyedeki kasa soygununun detayları ortaya çıktı: Arkadaşlarına mesaj atmış!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda yaşanan dikkat çekici hırsızlık olayı, 1 Aralık’ta yapılan rutin denetimlerde ortaya çıktı. Savcılık tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında, büroda işçi olarak görev yapan Erdal T.’nin bir süredir işe gelmediği fark edildi. Bunun üzerine, kasanın anahtarını elinde bulunduran katip Kemal Demir’e kasa açtırıldı. Kasa açıldığında içerinin tamamen boş olduğu görüldü.

Yapılan incelemede, Emanet Büro’da çalışan Erdal T.’nin 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü alarak ortadan kaybolduğu belirlendi. Şüphelinin bir süredir işe gitmediği ve eşi ile çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı; katip Kemal Demir ise gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonunda ele konulan altınlar çalınmış

Sayım sonucunda çalınan altın ve gümüşlerin büyük bölümünün, göçmenlere yönelik gerçekleştirilen bir altın kaçakçılığı operasyonunda emanet altına alınan değerli metallere ait olduğu ortaya çıktı. Çalınanların maddi değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu hesaplandı.

Arkadaşlarına mesaj atmış

Hırsızlıkla suçlanan Erdal T.’nin 2021 yılında sürekli işçi statüsünde göreve başladığı, çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilindiği öğrenildi. Ancak olay sonrası arkadaşlarına, “Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin” şeklinde mesaj attığı iddia edildi.