'Adnan Hoca' davası 20 Ocak 2025'e ertelendi! Oktar savunmasını mahkemede yapacak

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu güncel yapılanmasına yönelik davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Sanıklar hakkında istenen cezalar açıklandı

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. "Örgüt propagandası yapmak" suçundan da cezalandırılmaları istenen bu sanıkların eylemlerinin bir bütün halinde "örgüt yöneticisi olmak" suçunu oluşturacağı belirtilen mütalaada, bu suç yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığı yönünde karar verilmesi istendi.

Mütalaada, diğer sanıklar Pelin Akçalı, Dilşad Kurt, Pınar Demir, Berat Kartal, Elvan Şahin, Esra Saraçoğlu, Elif Kıral, Adem Mücahit Aydoğan, Aslı Efeoğlu, Yusuf Erkan Özoğuz ve Emine Mine Kalça'nın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Oktar: "Tutukluluk diye bir şey yok, kimse tutuklanıyor"

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Oktar, "Tutukluluk diye bir şey yok, kimse tutuklanıyor değil. Gazeteciler beyninin içinde yaşıyorlar. İnsanlar beyninin içindeki televizyonu izler, dışardaki televizyonu değil" dedi. Mahkeme başkanı Oktar'a, savunmasının mütalaayla ilgili olmadığını belirterek, bu yönde beyanda bulunmasını söyledi.

Oktar ve diğer sanıklar, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Oktar hakkındaki bulunduğu cezaevinde avukatlarıyla görüşmesine yönelik uygulanan kısıtlama kararının, mütalaaya ilişkin savunmasını hazırlayabilmesi için kaldırılmasına karar verdi. Oktar'ın mahkemeye getirilmesine hükmeden heyet, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 20 Ocak 2025'e erteledi.