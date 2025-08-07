Adnan Özyalçıner, TGC Onur Kurulu Başkanı oldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü Cemiyet merkezinde bir araya geldi. Yapılan seçim sonucunda Adnan Özyalçıner oy birliğiyle Kurul Başkanlığına getirildi.
TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen’in ölümünün ardından Tüzüğü göre TGC Onur Kurulu toplantısına en yüksek oya sahip ilk yedek üye Ayşe Özek Karasu davet edildi. TGC Onur Kurulu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı. Toplantıya Adnan Özyalçıner, Nevin Akkaya, Reha Erus ve Ayşe Özek Karasu katıldı. Rahmi Turan ve Turhan Günay telefonla, Ahmet Özdemir ise video konferansla toplantıya katıldı. Toplantıda yeni başkan seçimi yapıldı. Adnan Özyalçıner başkanlığa oybirliği ile seçildi.
Daha önce sekreter olarak seçilen Ahmet Özdemir’in görevine devam etmesine oy birliği ile karar verildi.