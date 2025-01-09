Adres sordu, bilmeyince bacağından vurup kaçtı
Türkiye'de her gün görülen şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adresi Bursa oldu. Henüz kimliği bilinmeyen bir kişi, işletmenin kapısında bekleyen vatandaşa adres sordu. Olumsuz yanıt alınca da "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş ederek kaçtı. Yaralanan kişi hastaneye götürüldü.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir kişi dün kafenin kapısında bekleyen E.Ö.’ye adres sordu.
Şahıs, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.’ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun?" diyerek ateş açtı. Bacaklarından vurulan E.Ö. yere düştü. Çevredekiler yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.