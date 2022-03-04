AEDAŞ’ta Genel Müdür Müldüroğlu ve 2 kişi görevden alındı

AEDAŞ Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta’yı bir ay ara ile etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için sahada 7/24 devam eden çalışmaları takip eden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulunun, üst düzey kademede değişikliğe gittiği bildirildi.

Buna göre, AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müldüroğlu, Sistem İşletme Direktörü Salih Mantarcı ile Isparta İl Müdürü İbrahim Varol’un 04.03.2022 tarihi itibarıyla görevlerinden alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

‘’Isparta’da 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi ve 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için var gücü ile çalışıldığına dikkat çekilerek, “Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta’da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz.”