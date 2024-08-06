Aegean, Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma kararını 8 Ağustos'a uzattı

Aegean yetkilileri, daha önce duyurulan Tel Aviv'e yapılacak tüm seferlerin güvenlik nedeniyle 6 Ağustos'a kadar askıya alma kararının 8 Ağustos'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşların 8 Ağustos'a kadar askıya alınması kararının devam ettiği aktarılan açıklamada, Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na olan tüm uçuşların da aynı tarihe kadar askıya alındığı kaydedildi. Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.