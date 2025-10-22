AFAD 1250 personel alacak: Başvuru şartları açıklandı! İşte detaylar, AFAD hangi pozisyonlar için alım yapacak? Nasıl başvuru yapılır?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1250 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile yapılacak.

Hangi pozisyonlar için alım yapılacak?

AFAD'ın ilanına göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

Başvuru şartları neler?

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, belirli suçlardan mahkûmiyetinin olmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, kadınlarda en az 1,60 metre, erkeklerde en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi gerekiyor.

KPSS puanı şartı

• Arama ve kurtarma teknikeri pozisyonu için 2024 KPSS'den KPSSP93 puan türünden en az 60 puan,

• Arama ve kurtarma teknisyeni pozisyonu için ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınması gerekiyor.

Nasıl başvuru yapılır?

Başvurular, AFAD'ın internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, detaylı bilgilere Resmi Gazete'nin "Çeşitli İlanlar" bölümünden veya AFAD'ın duyuru sayfasından ulaşabilecek.