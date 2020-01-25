AFAD: 3 bin 420 personel ve 482 araç bölgede

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 21, yaralı sayısının 1030 olduğu bildirildi.

AFAD'dan son olarak 14.00'da yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme, elektrik ve doğalgaz altyapılarında herhangi bir sorun bulunmamakta olup bazı noktalarda tedbir amaçlı kesinti yapılmaktadır.

AFAD il ve birlik müdürlükleri başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 3.420 arama kurtarma personeli ve 482 araç bölgeye sevk edildi. Çalışmalara destek vermesi için 17 arama kurtarma köpeği de bölgeye gönderildi. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

AFAD Başkanlığı, bölgeye 144 TIR ile 6.065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11.532 yatak ve 18.720 battaniye sevk etti. Türk Kızılay, bölgeye 206 personel, 52 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 14.875 battaniye, 5.079 yatak, 1.563 ısıtıcı, 2.500 çadır, 193.420 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi gönderdi.

Deprem sonrasında tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale getirildi. Bölgeye, İstanbul, Ankara ve Konya illerinden toplam 10 uçuş ile arama kurtarma, sağlık ve insani yardım ekipleri başta olmak üzere ekipler sevk edildi.

Hasar tespit çalışmalarında; Malatya ilinde 100 personel, Elazığ ilinde 110 personel, çevre illerde 40 personel olmak üzere 250 personel görev yapmaktadır. Acil ihtiyaçlar nedeniyle Barınma, Beslenme, Enerji, Haberleşme, Hasar Tespit ve Psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgede görev yapmaktadır. Bu kapsamda 158 personel ve 47 araç bölgede çalışmaktadır.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi için 28 çalışma grubu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 24 saat çalışma esasına göre faaliyettedir."