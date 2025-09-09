AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 183.07 kilometre mesafe ile İzmir’in Çeşme ilçesi olduğu öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 8, 2025
Büyüklük:5.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-09
Saat:00:27:56 TSİ
Enlem:38.16167 N
Boylam:24.15417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/o7ENKzfULp
Kaynak: HABER MERKEZİ