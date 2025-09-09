Google Haberler

AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 183.07 kilometre mesafe ile İzmir’in Çeşme ilçesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
